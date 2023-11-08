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El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi

Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, teknik direktörü Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı.

Fatih Erel  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile 2024'e kadar olan sözleşmesinin sonlandırılmasına son dönemde alınan kötü sonuçların kapsamlı değerlendirmesinin ardından alındığı ifade edildi.

Kariyerine Rio Ave'de başlayan Nuno Espirito Santo, sonrasında Valencia, Porto, Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

Takımın yardımcı antrenörü Hassan Khalifa, yeni teknik direktör atanana kadar takımın başında yer alacak.

El-İttihad, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde 12. haftanın ardından, 32 puanlı lider Al-Hilal'in 11 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.


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