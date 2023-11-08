Dolar
28.51
Euro
30.44
Altın
1,965.08
ETH/USDT
1,882.90
BTC/USDT
35,329.00
BIST 100
7,860.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve futbolcu Milot Rashica, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev: Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Ludogorets'in teknik direktörü Georgi Dermendzhiev, sarı-lacivertlilerin çok güçlü bir takıma sahip olduğunu ve karşılaşmanın gruptan çıkmak adına son şansları olduğunu söyledi.

Süha Gür  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev: Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir

Razgrad

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Ludogorets'in teknik direktörü Georgi Dermendzhiev, sarı-lacivertlilerin çok güçlü bir takıma sahip olduğunu ve karşılaşmanın gruptan çıkmak adına son şansları olduğunu söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım olduğunu belirtti.

En iyi oyunlarını oynamak istediklerini vurgulayan 68 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım. Bizim için onlarla oynamak büyük bir gurur. Onlarla oynamak bizim klasımızı ölçmek için harika bir sınav. İstanbul'da sakatlık yaşayan bir stoper oyuncumuz var, o forma giyemeyecek. Kendisini korumak amaçlı oynatmayacağız. Her şeye rağmen biz bizim oyunumuzu oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe klas bir takım, şu anda grupta liderler. Biz en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir."

Todor Nedelev: "Kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum"

Ludogorets'in tecrübeli oyuncularından Todor Nedelev, karşılaşma öncesinde kendisini hazır hissettiğini belirtti.

Takımın kendisini çok iyi karşıladığını ve ekibe alıştığını anlatan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yarın oyunda olup olmayacağıma hoca karar verecek. Ben kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum. İstanbul'da pozisyonlar yakaladık. Yarın elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama en iyi sonucu almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaya" hapis öngören düzenlemenin iptal istemi reddedildi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 98. sayısını yayımladı
Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı

Benzer haberler

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev: Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir

El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi

Beşiktaş, Avrupa'da 240. maçına çıkacak

Beşiktaş, Avrupa'da 240. maçına çıkacak
Fenerbahçe, Avrupa'da 264. mücadelesine çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 264. mücadelesine çıkacak
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet