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El Clasico galibi Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında oynanan ve "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan maçta ev sahibi takım Real Madrid, Barcelona'yı 2-0 yenerek, bir hafta önce kaybettiği liderliği geri aldı.

Şenhan Bolelli   | 02.03.2020
El Clasico galibi Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Karşılaşmanın ilk yarısında, topa daha fazla hakim olan ve etkili hücum yapan taraf Barcelona oldu. Real Madrid'te kaleci Thibaut Courtois iki önemli pozisyonda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isim oldu.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi takım, özellikle ilk 20 dakikada Barcelona kalesinde art arda tehlikeli pozisyonlar yakalasa da son vuruşlarda başarılı olamadı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında sol kanatta gelişen Real Madrid atağında ceza sahasında kale çizgisine kadar inip şutunu çeken Vinicius Junior, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın uzatmalarında Real Madrid'de Karim Benzema ile değiştirilen Mariano Diaz Mejia, oyuna girdikten bir dakika sonra topu ağlara göndererek (Dk. 92) karşılaşmanın skorunu belirledi.

İkinci yarıdaki etkili futboluyla sahadan 2-0 galip ayrılan eflatun beyazlılarda kaleci Courtois ile defansta Dani Carvajal ve forvette Vinicius Junior maçın yıldızları oldu.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 56'ya çıkararak liderlik koltuğuna otururken, Barcelona ise 55 puanda kaldı.

Bu arada La Liga tarihinde 180'incisi oynanan El Clasico'da eşitlikte bozuldu.

Şimdiye kadar 35 maçın beraberlikle sonuçlandığı El Clasico'larda, Real Madrid galibiyet sayısını 73'e çıkartırken, Barcelona ise 72'de kaldı.

Öte yandan Real Madrid'in eski futbolcusu olan ve Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo da Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

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