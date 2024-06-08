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Düsseldorf Arena, 5 maça ev sahipliği yapacak

Düsseldorf Arena, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 5 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Süha Gür  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Düsseldorf Arena, 5 maça ev sahipliği yapacak

İstanbul

Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da 10 şehir ve statta düzenlenecek.

EURO 2024'ün ev sahiplerinden biri de 5 maçın oynanacağı Düsseldorf kentindeki Düsseldorf Arena olacak. Stadyum grup aşamasında 3, son 16 turu ve çeyrek finalde ise 1'er maç için kapılarını açacak.

Düsseldorf Arena'daki maç planlaması şöyle:

17 Haziran: Avusturya-Fransa

21 Haziran: Slovakya-Ukrayna

24 Haziran: Arnavutluk-İspanya

1 Temmuz: Son 16 Turu

6 Temmuz: Çeyrek Final

Tarihi

Düsseldorf Arena'nın inşaatı 2002 yılında başladı ve 2004 yılında tamamlandı.

Eski Rheinstadion'un yerine, Ren nehri yakınındaki aynı yere inşa edilen stat, Haziran 2009'a kadar LTU Arena adıyla anıldı. 2 Ağustos 2018 yılına kadar Esprit Arena ismiyle bilinen stat, başlangıçta 51 bin 500 kişi kapasiteli olarak planlandı.

Stadyumun 2010 yılında bazı oturma alanları kaldırılarak kapasitesinin artırılmasıyla şu andaki seyirci kapasitesine yani 54 bin 600 kişiye ulaştı.

Düsseldorf Arena, EURO 2024'te 47 bin kişilik kapasiteyle kullanılacak.

Özellikleri

Düsseldorf Arena, Almanya'nın modern statları arasında yer alıyor.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalleri ve finaline 2011 yılında ev sahipliği yapan stat, zemin ısıtma ve açılabilir çatı sistemi özelliklerine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

Düsseldorf Arena'da saha 105 metre uzunluğa ve 68 metre genişliğe sahip.

Hentbol seyirci rekoru

Düsseldorf Arena, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yaptı.

Stattaki ilk uluslararası maç, Almanya ile Arjantin arasında 9 Şubat 2005'te oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda Almanya ile İsviçre arasında 10 Ocak 2024'te oynanan ve 53 bin 586 seyircinin izlediği karşılaşma ise kendi alanında dünya rekoru getirdi.


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