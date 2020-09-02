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Dünya Ralli Şampiyonası yeniden başlıyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen beş aylık aranın ardından yeniden başlıyor.

Fatih Çakmak   | 02.09.2020
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden başlıyor

Ankara

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin dördüncü yarışı 4-6 Eylül tarihlerinde Estonya'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyi ralli pilotları, WRC'nin 4. yarışı Estonya'da 17 etaplık 232 bin 64 kilometrede yarışacak.

Aralarında 9.6 kilometrelik düzlükleri ve dar virajları ile dikkat çeken Otepaa etabındaki yarışta gözler Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, dikkat çekiyor. Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunanan Ogier, zaferlerine bir yenisini daha eklemek ve Türkiye Rallisi'ne şampiyona lideri olarak gelmek istiyor.

Son iki yıldır Dünya Ralli Şampiyonası takviminin en heyecan verici durak noktası olarak kabul edilen Muğla Marmaris, bir kez daha dünyanın en hızlı ve en cesur ralli pilotlarını ağırlayacak.

18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi, seyircisiz olarak koşulacak.

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