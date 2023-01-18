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Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı başlıyor

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2023 sezonu, yarın Monako'da gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi'yle başlayacak.

Fatih Erel   | 18.01.2023
Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı başlıyor

İstanbul

Dünyanın en önemli otomobil yarışları arasında gösterilen organizasyon, bu yıl 51. kez yapılacak. 13 etaptan oluşan ralliye Avrupa, Afrika, Okyanusya ve Asya kıtaları ev sahipliği yapacak.

Monte Carlo Rallisi'yle başlayacak organizasyon, 19 Kasım'da Japonya Rallisi'yle sona erecek. Monako'nun ev sahipliği yapacağı ve yarın başlayacak sezonun ilk rallisi ise 22 Ocak Pazar günü tamamlanacak.

Organizasyonda iki Fransız pilot Sebastien Loeb ile Sebastien Ogier, özellikle 2000'li yıllarda elde ettikleri dereceleriyle rakiplerinin önüne geçti. Loeb, 9 şampiyonlukla (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) turnuvanın en başarılı pilotlu konumunda.

Son 10 sezonun 8'ini (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021) zirvede tamamlayan Toyota Gazoo pilotu Ogier ise bu yıl olası bir şampiyonluk durumunda Loeb'in rekoruna ortak olacak.

Toyota Gazoo takımı adına yarışan Fin pilot Kalle Rovanpera, geçen sezon şampiyon olmuştu.

Hibrit motorlu araçlar, geçen yıl ilk kez kullanıldıktan sonra bu yıl da şampiyonanın çevre kirliliğine karşı aldığı önlemler arasında en önemli konu başlığı olarak dikkati çekiyor.



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