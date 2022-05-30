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Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 8'e kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, dünya 74 numarası Zheng Qinwen'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.05.2022
Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 8'e kaldı Fotoğraf: Mustafa Yalçın - AA

Ankara

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, kariyerinin ilk grand slam 4. tur maçına çıkan Zheng ile 2020 şampiyonu Swiatek karşı karşıya geldi.

İlk seti 7-6 kaybeden Swiatek, rakibinin sakatlığı yüzünden tıbbi mola aldığı 2. seti 6-0 aldı. Final setini de 6-2 kazanan Swiatek, 2 saat 45 dakika sonunda tur atladı.

Swiatek'in çeyrek finaldeki rakibi, klasmanın 63. basamağındaki Irina-Camelia Begu'yu 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) mağlup eden Jessica Pegula (11 numaralı seribaşı) oldu.

Erkeklerde ise Andrey Rublev (7), Jannik Sinner (11) karşısında durum 1-1'ken (1-6, 6-4) 3. setin 3. oyununda dizinden sakatlanan rakibinin maçtan çekilmesi sonucu çeyrek final bileti aldı.

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