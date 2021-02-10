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Dünyadan Spor

Dört milli boksör Macaristan'da yarı finale yükseldi

Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen organizasyonda dört milli boksör yarı finale yükseldi.

Sinem Er   | 10.02.2021
Dört milli boksör Macaristan'da yarı finale yükseldi

Ankara

65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda oynanan çeyrek final müsabakalarında 4 milli boksör yarı finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen organizasyonda, erkeklerde 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Berat Acar, kadınlarda ise 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

69 kiloda Tuğrulhan Erdemir sakatlığından dolayı çeyrek final müsabakasında ringe çıkmadı.

Turnuvanın yarı final müsabakaları 11 Şubat Perşembe günü, final müsabakaları ise 12 Şubat Cuma günü oynanacak.


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