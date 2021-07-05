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Djokovic ve Barty, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, çeyrek finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.07.2021
Djokovic ve Barty, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Ankara

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. gününe, teklerdeki 4. tur maçlarıyla devam edildi.

Erkeklerde son 2 yılın şampiyonu Novak Djokovic, Christian Garin'i (17 numaralı seribaşı) 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek son 8'e kaldı.

Klasmanın 48. basamağındaki Marton Fucsovics, Andrey Rublev (5) ile oynadığı karşılaşmayı 3-2 (6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3) kazanarak kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynamaya hak kazandı.

Denis Shapovalov (10), Roberto Bautista'yı (8) 3-0, Karen Khachanov (25) da Sebastian Korda'yı 3-2 ile geçerek kariyerinde ilk defa Wimbledon'da çeyrek finale çıktı.

Barty ilk kez çeyrek finalde

Kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty, bu yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Barbora Krejcikova'yı (14 numaralı seribaşı) 2-0 (7-5, 6-3) yenerek Wimbledon'da ilk kez son 8 isim arasına girdi.

Karolina Pliskova (8) ise dünya sıralamasının 65. basamağındaki Ludmilla Samsonova'yı 2-0 (6-2, 6-3) mağlup ederek çeyrek finalist oldu.

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