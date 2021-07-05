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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlık kampına başladı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlık kampına başladı. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Süha Gür,Ömer Ürer   | 05.07.2021
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlık kampına başladı

Düzce

Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa giren sarı-lacivertli ekip, buradaki ilk çalışmasını yaptı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Portekizli teknik adam, antrenmandan önce futbolcularıyla saha içerisinde kısa süreli bir toplantı yaptı. Pereira'nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio da çalışmalara başladı.

Antrenmana, milli takım kamplarında yer alan oyuncuların yanı sıra hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar katılmadı.

Topla ısınma ile başlayan idman, dar alanda 4 minyatür kaleli oyun ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde milli takım kamplarında yer alan oyunculardan yerli isimlerin çarşamba günü takıma katılması beklenirken, yabancı futbolcuların daha sonra kampa geleceği öğrenildi.

Öte yandan, tesisin balkonlarına "Haklıydık Kazandık" yazılı bayraklar asılması dikkati çekti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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