Djokovic, Paris Masters'ta kupaya uzandı
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Paris Masters turnuvasında dünya 1 numarası Novak Djokovic, kupanın sahibi oldu.
Ankara
ATP 1000 serisi organizasyonunun finalinde, Sırp Djokovic ile dünya 17 numarası Bulgar Grigor Dimitrov karşılaştı.
36 yaşındaki Djokovic, 1 saat 38 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kupaya ulaştı.
ATP 1000 serisi turnuvalarında 40'ıncı, Paris Masters'ta ise 7'nci şampiyonluğa ulaşan tek oyuncu konumuna gelen Djokovic, sezonu dünya sıralamasının zirvesinde tamamlamayı büyük ölçüde garantiledi.
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