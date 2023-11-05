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Djokovic, Paris Masters'ta kupaya uzandı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Paris Masters turnuvasında dünya 1 numarası Novak Djokovic, kupanın sahibi oldu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Djokovic, Paris Masters'ta kupaya uzandı

Ankara

ATP 1000 serisi organizasyonunun finalinde, Sırp Djokovic ile dünya 17 numarası Bulgar Grigor Dimitrov karşılaştı.

36 yaşındaki Djokovic, 1 saat 38 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kupaya ulaştı.

ATP 1000 serisi turnuvalarında 40'ıncı, Paris Masters'ta ise 7'nci şampiyonluğa ulaşan tek oyuncu konumuna gelen Djokovic, sezonu dünya sıralamasının zirvesinde tamamlamayı büyük ölçüde garantiledi.


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