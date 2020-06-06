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Djokovic, ABD Açık'a katılma konusunda kararsız

Erkekler dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Sırp tenisçi Novak Djokovic, 24 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık'a katılma konusunda kararsız olduğunu söyledi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 06.06.2020
Djokovic, ABD Açık'a katılma konusunda kararsız

Ankara

Sırp tenisçi Novak Djokovic, 24 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık'a katılma konusunda kararsız olduğunu söyledi.

Erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde en çok yayıldığı kentler arasında yer alan New York'ta düzenlenmesi planlanan organizasyona katılamayabileceğine yönelik hafta içi yaptığı açıklamalara, Djokovic'ten de destek geldi.

Ülkesinin televizyon kanalı Prva TV'ye konuşan 33 yaşındaki Djokovic, ABD Açık'ın ertelenmesi konusunun tenis gündemindeki en önemli madde olduğunu belirterek, "Dünya tenisinin önemli organizatörleriyle telefon konuşması yaptım. Herkes tenis sezonunun devam etmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle ABD Açık'ın düzenlenmesi konusunda büyük bir bilinmezlik var." dedi.

ABD Açık'ı daha önce 3 kez kazanan Novak Djokovic, bu yıl organizasyona katılacak tenisçilerden hijyen konusunda büyük özveri beklendiğini vurgulayarak, "Bizi, uygulayacakları kurallar ve bunlara saygı gösterilmesi zorunluluğu konusunda bilgilendirdiler. Ama bu kuralların neredeyse hepsi, uygulanması imkansız şeyler. Mesela, Manhattan'ın içine asla girmememiz, havaalanındaki otellerde konaklamamız, her hafta en az 2-3 kez koronavirüs testine girmemiz gerektiğini söylüyorlar. Ayrıca antrenmana yanımızda en fazla bir kişi getirmemize izin veriliyor. Benim ekibimde antrenörüm, fizyoterapistim ve formda kalmamı sağlayan çalıştırıcım var. Bu kurallara uymak gerçekten imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Tenisçilerin bu koşullara ayak uydurmasının zor olacağını kaydeden Djokovic, "Bu kurallar çok sert ve organizasyona katılma konusunda kararsızım. Ama finansal nedenler, devam eden kontratlar nedeniyle organizatörlerin turnuvanın devam etmesi yönündeki ısrarlarını anlayabiliyorum. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.


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