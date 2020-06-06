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FIFA Başkanı Infantino, futbolda 'daha katı' finansal düzenlemeler istiyor

FIFA Başkanı Infantino, "Ben kişisel olarak sadece transfer sistemini değil tüm futbol ekosistemini sınırlayan, daha net ve katı finansal düzenlemeleri savunuyorum." dedi.

Abdulkadir Karakaya   | 06.06.2020
FIFA Başkanı Infantino, futbolda 'daha katı' finansal düzenlemeler istiyor

Ankara

FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbol kulüpleri için daha net ve katı finansal düzenlemelerin getirilmesini savunduğunu belirtti.

Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, futbolun bütün paydaşlarının yararına olacak bir mali yardım planında son aşamaya geldiklerini kaydetti.

Üye ülke federasyonlarıyla görüşmeler yaptıklarını dile getiren Infantino, "Ben kişisel olarak sadece transfer sistemini değil tüm futbol ekosistemini sınırlayan, daha net ve katı finansal düzenlemeleri savunuyorum. Futboldaki küresel yönetimi daha ileri bir seviyeye taşımak için desteğe ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

"Taraftarları stadyumlara geri getirmek için doğru zamanı düşünürken sabırlı olmalıyız"

Infantino, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen uluslararası maçların yeni tarihleri konusunda ilerleme sağladıklarını ve çözüme yakın olduklarını aktardı.

Seyircisiz maçlara ilişkin de değerlendirmede bulunan FIFA Başkanı, "Seyircisiz futbol aynı değil ancak taraftarları stadyumlara geri getirmek için doğru zamanı düşünürken sabırlı olmalıyız." yorumunu yaptı.

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