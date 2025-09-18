Dolar
41.31
Euro
48.96
Altın
3,666.17
ETH/USDT
4,609.00
BTC/USDT
116,936.00
BIST 100
11,165.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Devler Ligi'nin ilk haftasına 6 karşılaşmayla devam edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi.

Emre Aşıkçı  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Devler Ligi'nin ilk haftasına 6 karşılaşmayla devam edildi

İstanbul

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ajax'ın Johan Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 42. dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Marcus Thuram, İtalya temsilcisi İnter'i öne geçirdi.

Maçın 47. dakikasında bir köşe vuruşu daha kazanan İtalyan ekibinde topun başına tekrar Hakan geçti. Hakan'ın ortasında yine yükselen isim Thuram oldu ve skoru 2-0'a getirdi.

Liverpool uzatmada kazandı

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 4. dakikada Andy Robertson ve 6. dakikada Mohamed Salah ile 2-0 öne geçti.

İspanya temsilcisi, 45+3 ve 81. dakikada Marcos Llorente'nin golleriyle maçta beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Virgil van Dijk, attığı kafa golüyle maçın skorunu belirledi.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

​​​​​​​Olympiacos (Yunanistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Slavia Praha (Çekya)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Atalanta (İtalya): 4-0

Bayern Münih (Almanya)-Chelsea (İngiltere): 3-1

Liverpool (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 3-2

Ajax (Hollanda)-İnter (İtalya): 0-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu
Sıfır Atık Vakfı, New York İklim Haftası'nın ana partnerleri arasında yer alacak
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek

Benzer haberler

Devler Ligi'nin ilk haftasına 6 karşılaşmayla devam edildi

Devler Ligi'nin ilk haftasına 6 karşılaşmayla devam edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet