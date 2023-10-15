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Deniz Öncü, Moto3'ün Endonezya ayağını 8. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen 15. ayağında 8. oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Deniz Öncü, Moto3'ün Endonezya ayağını 8. sırada bitirdi

Ankara

Şampiyonanın 15. yarışı, Lombok Adası'ndaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'nde, 20 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki MT Helmets MSI takımından Diogo Moreira, damalı bayrağı da ilk sırada gördü.

Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz ise 5. cepten başladığı yarışı 8. sırada tamamladı.

Puanını 155'e çıkaran Deniz, şampiyona lideri Jaume Masia'nın (Leopard takımı) 54 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışı 22 Ekim'de düzenlenecek.

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