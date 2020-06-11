Euro
7.75
Dolar
6.82
BIST 100
109,163.70
Altın
1,735.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Dele Alli'ye bir maçlık 'koronavirüs' cezası

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli'ye, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı video içeriğinin uygun olmaması gerekçesiyle bir maç men cezası verildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 11.06.2020
Dele Alli'ye bir maçlık 'koronavirüs' cezası Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara

İngiltere Futbol Birliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uygun olmayan içerikli video yayınladığı gerekçesiyle Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli'ye bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Tottenham ile Manchester United arasında 19 Haziran'da oynanacak lig maçında görev alamayacak İngiliz oyuncu, 50 bin sterlin para ve koronavirüse ilişkin zorunlu eğitim alma cezalarına da çarptırıldı.

Dele Alli ise gelen tepkiler üzerine söz konusu eylemi nedeniyle taraftarlardan ve İngiltere Futbol Birliğinden özür diledi.

Alli, şubat ayında sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Asyalı bir vatandaşı çekerek onu yeni tip koronavirüsle bağdaştırıcı ifadeler kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den tıbbi yardım taşıyan uçak Afganistan'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 420 bini geçti
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi
Dele Alli'ye bir maçlık 'koronavirüs' cezası
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı

Benzer haberler

Dele Alli'ye bir maçlık 'koronavirüs' cezası

Dele Alli'ye bir maçlık 'koronavirüs' cezası

Premier Lig takımlarının bütçesini koronavirüs vurdu

İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı

Everton'da futbolcu maaşları ertelenecek

Everton'da futbolcu maaşları ertelenecek
Lallana, Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu bekleyecek

Lallana, Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu bekleyecek
Manchester United efsanesi hayatını kaybetti

Manchester United efsanesi hayatını kaybetti