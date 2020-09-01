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Dünyadan Spor, Koronavirüs

David Silva koronavirüse yakalandı

İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği bildirildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.09.2020
David Silva koronavirüse yakalandı

Ankara

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren David Silva, geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.

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