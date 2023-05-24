Dolar
19.89
Euro
21.40
Altın
1,976.87
ETH/USDT
1,816.20
BTC/USDT
26,730.00
BIST 100
4,450.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören’de “Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması”nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Daum yeniden kemoterapi tedavisi görmeye başladı

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum’un Köln Üniversite Kliniği’nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığı bildirildi.

Erbil Başay  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Daum yeniden kemoterapi tedavisi görmeye başladı

Berlin

Alman Bild gazetesinde açıklamasına yer verilen Daum, kansere yakalandıktan sonra ikinci kemoterapi tedavisine bugün başlayacağını belirterek, gelecek haftalarda 4 ünite infüzyon alacağını ifade etti.

Durumun iyi olduğunu anlatan Daum, hafta sonu tekrar spor yapacağını belirterek, “Bir gün kötü gittiğinde tekrar tekrar ayağa kalkmanız, kendinizi savunmanız ve geleceğe olumlu bakmanız önemlidir.” dedi.

Oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD’de zatürreye yakalanan ve New York’ta 4 gün hastanede kalan Daum, burada nefes darlığından dolayı ilaç tedavisi gördüğünü anlattı. Haberde, Daum’un 19 Mayıs’ta hastaneden taburcu edildiği ve Köln’deki doktorunun isteğiyle Almanya’ya döndüğü kaydedildi.

Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kansere yakalandığını ve tedavi olduğunu duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi
Şanlıurfa'daki deprem konutlarının teslimine kasımda başlanacak
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor
İletişim Başkanı Altun: Türkiye terörle mücadeleden taviz vermeyecek
Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğü prefabrik binasında hizmetini sürdürüyor

Benzer haberler

Daum yeniden kemoterapi tedavisi görmeye başladı

Daum yeniden kemoterapi tedavisi görmeye başladı

Paris'in Fransız Polinezyası'ndaki nükleer denemeleri kanseri tetikledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet