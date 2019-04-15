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Spor, Dünyadan Spor

Dakar Rallisi Suudi Arabistan'a taşınıyor

Dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar Rallisi, 2020'den itibaren Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.04.2019
Dakar Rallisi Suudi Arabistan'a taşınıyor

Ankara

1979'dan 2007'ye kadar Afrika'nın, son 11 yıldır ise Güney Amerika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyon, Asya kıtasına taşınıyor.

Dakar Rallisi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, dünyanın en uzun motor sporları mücadelesinin tarihçesindeki üçüncü bölümün Suudi Arabistan'da yazılacağı ifade edildi.

Yarışa ilişkin detayların, 25 Nisan'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacağı belirtildi.


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