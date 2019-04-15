Dakar Rallisi Suudi Arabistan'a taşınıyor
Dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar Rallisi, 2020'den itibaren Suudi Arabistan'da düzenlenecek.
Ankara
1979'dan 2007'ye kadar Afrika'nın, son 11 yıldır ise Güney Amerika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyon, Asya kıtasına taşınıyor.
Dakar Rallisi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, dünyanın en uzun motor sporları mücadelesinin tarihçesindeki üçüncü bölümün Suudi Arabistan'da yazılacağı ifade edildi.
Yarışa ilişkin detayların, 25 Nisan'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacağı belirtildi.
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