Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşını yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Manchester City ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını yönetecek.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiltere'nin Manchester City ile Tottenham takımları arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
17 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonundan Artur Soares Dias olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.