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Cristiano Ronaldo, İspanyol basınındaki Real Madrid iddialarını yalanladı

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanyol basınında hakkında çıkan Real Madrid'e geri döneceği iddialarını yalanladı.

Şenhan Bolelli   | 17.08.2021
Cristiano Ronaldo, İspanyol basınındaki Real Madrid iddialarını yalanladı

Madrid

Ronaldo, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanların adımla oynamaya devam etmesine izin vermeyeceğimi söylemek için şimdi sessizliğimi bozuyorum. Kariyerime ve işime odaklanmaya devam edip, meydan okumam gereken tüm zorluklara göğüs germeye hazırım. Bunun ötesindekiler sadece laftır." ifadelerini kullandı.

Kendisini tanıyan herkesin sadece işine odaklandığını bildiğini, "az söz, çok iş" felsefesiyle kariyerini sürdürdüğünü vurgulayan Ronaldo, "Gerek futbolcu gerek insan olarak bana saygı duyulmamasından daha çok geleceğime ilişkin alçakça bir şekilde basında haberler yazılması iddialara karışan tüm kulüplere, futbolculara ve kişilere de saygısızlıktır." dedi.

Ronaldo açıklamasına şöyle devam etti:

"Real Madrid'deki tarihimi yazdım. Sözlerle, rakamlarla, kupalarla, rekorlarla bu kayıtlara geçti. Bernabeu Stadı'nın müzesinde ve kulüp taraftarlarının aklındadır. O, 9 yılda başardıklarımın ötesinde, eflatun beyazlı taraftarlardan aldığım ve her zaman yaşatacağım derin sevgi ve saygıya dayalı bir ilişkim var. Gerçek Real Madridli taraftarların kalbinde her zaman yer alacağımı, onların da benim kalbimde yer alacağını biliyorum."

İspanyol basınında çıkan iddiaların yanı sıra başka medyalarda da adının farklı liglerdeki bir çok kulüple geçtiğini belirten Portekizli futbolcu, "gerçeği bulmaya çalışmaktan endişe duymadan" hakkında haberler yazılmasını eleştirdi.

İspanyol basınında son bir haftadır çıkan haberlerde, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Ronaldo'yu istediği, Real Madrid kulüp yönetiminin buna onay verdiği ve Portekizli futbolcunun da transfere sıcak baktığı ileri sürülüyordu.


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