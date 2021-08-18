Euro
9.89
Dolar
8.43
BIST 100
1,461.69
Altın
1,793.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, IDEF ve diğer projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Almanya Süper Kupa finalinde Borussia Dortmund'u 3-1 yenen Bayern Münih, şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz   | 18.08.2021
Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

İstanbul

Dortmund kentindeki Signal Iduna Park'ta oynanan final mücadelesinde, geçen sezonun lig şampiyonu Bayern Münih ile Almanya Kupası'nı kazanan Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Bavyera ekibine kupayı getiren golleri 41 ve 74. dakikalarda Robert Lewandowski ile 49. dakikada Thomas Müller attı. Borussia Dortmund'un tek golü ise 64. dakikada Marco Reus'dan geldi.

Lewandowski, eski takımına karşı çıktığı 24 maçta 24 kez fileleri havalandırdı.

Bayern Münihli futbolcular maçtan önce 9 numaralı Gerd Müller formalarıyla ısınmaya çıkarak, iki gün önce 75 yaşında hayatını kaybeden futbol dünyasının efsane ismini andı.

Bayern Münih, Süper Kupa'yı 9. kez müzesine götürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de maske düzenlemelerini yasaklayan Texas Valisi Kovid-19'a yakalandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 570 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih