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Chelsea, FA Cup'ta adını yarı finale yazdırdı

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Chelsea, Leicester City'yi deplasmanda 1-0 yenerek son dört takım arasına kaldı.

Bilal Acar   | 28.06.2020
Chelsea, FA Cup'ta adını yarı finale yazdırdı

Londra

Chelsea'nin King Power Stadı'nda Leicester City'ye konuk olduğu mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Londra temsilcisi, 63. dakikada Ross Barkley'in golüyle 1-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı. Chelsea, FA Cup'ta Arsenal ve Manchester United'ın ardından adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın tamamında sahada kalırken, 23. dakikada bir de sarı kart gördü.


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