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Celtic taraftarlarından İsrail'e "kırmızı kart"

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırladıkları maçta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Emrah Altunkaya  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Celtic taraftarlarından İsrail'e "kırmızı kart"

İstanbul

İç saha maçlarında statları Celtic Park'ı adeta Filistin'e desteğin merkezi haline getiren taraftarlar, Bayern Münih'i konuk ettikleri maçta da İsrail'i protestoya devam etti.

Celtic, maçta Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 yenilirken, İskoç taraftarlar takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

Tribünlerde yer alan bir pankartta, UEFA ve FIFA'ya 'İsrail'e kırmızı kart gösterilmesi' çağrısında bulunan "Show Israel The Red Card" (İsrail'e kırmızı kart göster") ifadelerine yer verildi.

Daha önce tribünlerde Gazze'ye desteklerinden dolayı UEFA tarafından ceza verilen Celticli taraftarlar, geri adım atmadan kararlı bir şekilde desteğini sürdürüyor.

Taraftarlar bundan önce, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Slovan Bratislava ile yaptığı ilk maçta da tribünlerde coşkulu bir şekilde Filistin'i desteklemişti. "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarları, müsabaka sırasında tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." yazılı pankarta yer vermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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