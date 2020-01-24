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Caroline Wozniacki tenise veda etti

Avustralya Açık'tan elenen eski dünya 1 numarası Caroline Wozniacki, tenis kariyerini noktaladı.

Berad Büyük   | 24.01.2020
Caroline Wozniacki tenise veda etti

İstanbul

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'tan sonra tenisi bırakacağını açıklayan eski dünya 1 numarası Caroline Wozniacki, 3. turda elendi. 

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 5. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Tek kadınlarda, son kez grand slam heyecanı yaşayan eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'a 7-5, 3-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenildi.

Bu karşılaşmayla profesyonel tenis kariyerini noktalayan Wozniacki, gözyaşlarına hakim olamadı.

Serena Williams, Margaret Court'u yine yakalayamadı

8 numaralı seribaşı Serena Williams, 3. turda Çinli Qiang Wang'a 6-4, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Williams, 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan kadın tenisçisi" Margaret Court'u yakalama fırsatını bir kez daha kaçırdı.

Öte yandan, 10 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de 3. tur karşılaşmasında Yunan Maria Sakkari'ye 2-0 yenilerek elendi.

Barty ve Kvitova 4. turda

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, 3. turda Kazak Elena Rybakina ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Barty bir üst tura yükseldi.

Yedi numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ise Rus Ekaterina Alexandrova'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Djokovic rahat geçti

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, klasmanın 71. sırasındaki Yoshihito Nishioka ile karşılaştı. Rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle yenen son şampiyon Djokovic 4. tura çıktı.

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