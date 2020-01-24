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Lakers LeBron James'in 'triple-double' yaptığı maçta yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets'i 128-113 yendi.

Berad Büyük   | 24.01.2020
Lakers LeBron James'in 'triple-double' yaptığı maçta yendi

Istanbul

NBA'e 3 maçla devam edildi. LeBron James, takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

36. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta, Anthony Davis ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.

Nets'te Kyrie Irving'in 20 ve Taurean Prince'in 18 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.

Cedi Osman'ın 9 sayısı Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

Cleveland Cavaliers, sahasında Washington Wizards'a 124-112 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte Collin Sexton, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayılık katkıda bulundu.

Wizards'ta ise 36 sayı atan Bradley Beal galibiyette önemli rol oynadı. 

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