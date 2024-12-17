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Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

Halil İbrahim Avşar  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi

Ankara

Dünya Güreş Birliği (UWW) kadınlar, erkekler serbest stil ve grekoromende yılın güreşçilerini duyurdu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan son dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "dünyanın en iyi kadın güreşçisi" seçildi.

Buse, bu yıl ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Erkekler serbest stilde Gürcü Geno Petriashvili, grekoromende ise Japon Nao Kusaka yılın güreşçisi olarak belirlendi.

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