Bayern Münih'te Leon Goretzka sakatlandı
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te sakatlanan Leon Goretzka, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamada, Mainz 05 ile oynanan son lig maçı sırasında sakatlanan Goretzka'nın elinde kırık tespit edildiği ve ameliyata alındığı belirtildi.
Sahalardan bir süre uzak kalacak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarın Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.