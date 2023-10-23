Dolar
28.05
Euro
29.79
Altın
1,976.90
ETH/USDT
1,674.30
BTC/USDT
30,630.00
BIST 100
7,577.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze için gönderilen tıbbi cihaz ve ilaçlar, Mısır'ın El Ariş Havaalanına getirildi İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaretinde konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bayern Münih'te Leon Goretzka sakatlandı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te sakatlanan Leon Goretzka, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Doğa Kırmızıoğlu  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Bayern Münih'te Leon Goretzka sakatlandı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Mainz 05 ile oynanan son lig maçı sırasında sakatlanan Goretzka'nın elinde kırık tespit edildiği ve ameliyata alındığı belirtildi.

Sahalardan bir süre uzak kalacak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarın Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'dan Gazze'ye İsrail'e tepki yürüyüşü
Bakan Güler, sınır birliklerinin komutanlarıyla video konferans aracılığıyla görüştü
Türkiye genelinde 2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı
Türk Kızılayın Gazze'deki aşevinde, yeniden sıcak yemek çıkarılmaya başlandı

Benzer haberler

Bayern Münih'te Leon Goretzka sakatlandı

Bayern Münih'te Leon Goretzka sakatlandı

Galatasaray, Avrupa'da 311. randevuda

Galatasaray, Bayern Münih'i konuk edecek

Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi

Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi
Galatasaraylı Icardi'nin sağ ayak bileğinde hasar ve kanama tespit edildi

Galatasaraylı Icardi'nin sağ ayak bileğinde hasar ve kanama tespit edildi
Galatasaray-Bayern Münih maçını İtalyan hakem Massa yönetecek

Galatasaray-Bayern Münih maçını İtalyan hakem Massa yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet