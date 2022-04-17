Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,063.80
BTC/USDT
40,400.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bayern Münih deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Arminia Bielefeld'i 3-0 yendi.

Erbil Başay   | 17.04.2022
Bayern Münih deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Berlin

Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 30. haftasında Schüco Arena'da düşme hattında yer alan Arminia Bielefeld'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Jacob Laursen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 45+7. dakikada Serge Gnabry'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 85. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 72’ye çıkardı ve en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile olan 9 puanlık farkı korudu.

Bundesliga'nın 31. haftasına Borussia Dortmund ile karşılaşacak Bayern Münih, 23 Nisan Cumartesi günü rakibini yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu sezon 14. yenilgisini alan Arminia Bielefeld ise 26 puanla 17. sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı
Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde boşalan yataklar sağlık çalışanlarını rahatlattı
Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı

Benzer haberler

Bayern Münih deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Bayern Münih deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Almanya'da polis şiddetine maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun ailesi davacı olacak

Rus kadınlar Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde Ukrayna için açılık grevinde

Bakan Yanık: Türk toplumunun yaşadığı her noktada aile ataşeliği açmak arzusundayız

Bakan Yanık: Türk toplumunun yaşadığı her noktada aile ataşeliği açmak arzusundayız
Bakan Yanık, Almanya’da huzurevi açılışı yaptı

Bakan Yanık, Almanya’da huzurevi açılışı yaptı
Trabzonspor Avrupa'nın 'erken' şampiyonlarından olmak istiyor

Trabzonspor Avrupa'nın 'erken' şampiyonlarından olmak istiyor