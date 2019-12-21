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Bayern Münih, ilk devrenin son maçında Wofsburg'u 2-0 yendi

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 21.12.2019
Bayern Münih, ilk devrenin son maçında Wofsburg'u 2-0 yendi

Ankara

Allianz Arena'da oynanan ilk devrenin son hafta maçında, zirve mücadelesi veren Bayern Münih, Wolfsburg'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Bayern Münih, 85. dakikada Joshua Zirkzee ve 89. dakikada Leon Dajaku'nun golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 33'e çıkararak ilk yarıyı 3. sırada tamamlarken, Wolfsburg ise 26 puanda kaldı.

İlk devrenin lideri Leipzig

Sezonun formda takımlarından Leipzig, 1-0 geriye düştüğü maçta Konrad Laimer, Patrik Schick ve Yussuf Poulsen'in golleriyle sahasında Augsburg'u 3-1 yendi.

Augsburg'un tek golünü Florian Niederlechner kaydetti

Puanını 37'ye çıkaran Leipzig, Bundeliga'da ilk yarıyı lider tamamladı.

Schalke'nin gollerini Suat ve Ahmed attı

Schalke 04, Türk asıllı Alman oyuncusu Suat Serdar ve milli oyuncu Ahmed Kutucu'nun ağları sarstığı maçta Freiburg ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Freiburg'un penaltıdan bulduğu golleri, Nils Petersen ve Vincenzo Grifo kaydetti.

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