Bayern Münih, grubundaki ikinci maçını da kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası, 2 karşılaşmayla başladı.
Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, A ve B gruplarında birer maç yapıldı.
Son şampiyon Bayern Münih, Goretzka'nın 13 ve Kimmich'in 79. dakikadaki golleriyle Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü ise 70. dakikada Miranchuk'tan geldi.
Bayern Münih bu sonuçla A Grubu'ndaki 2. maçını da kazandı.
B Grubu'ndaki Shakhtar Donetsk-Inter mücadelesi ise 0-0 sonuçlandı.
Shakhtar Donetsk, puanını 4'e, Inter de 2'ye yükseltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.