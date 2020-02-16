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Bayern Münih deplasmanda Köln’ü 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln’ü 4-1 yendi.

Erbil Başay   | 16.02.2020
Bayern Münih deplasmanda Köln’ü 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü

Berlin

Bayern Münih, Bundesliga’nın 22. haftasında Rhein Energie Stadı’nda Köln’e konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski, 5. dakikada Kingsley Coman ve 12. ve 66. dakikalarda Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Köln’ün tek golü 70. dakikada Mark Uth’dan geldi.

Puanını 46’ya çıkaran Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.

Köln ise 23 puanda kaldı.

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