Bayern Münih bir düzine golle turladı
Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında Bremer SV'yi 12-0 yendi.
İstanbul
Bavyera temsilcisi, kupanın ilk turunda 5. Lig ekiplerinden Bremer SV'ye konuk oldu.
Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri Maxim Choupo-Moting (4), Jamal Musiala (3), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso attı.
Bayern Münih, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı.
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