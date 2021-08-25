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Bayern Münih bir düzine golle turladı

Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında Bremer SV'yi 12-0 yendi.

Yunus Kaymaz   | 25.08.2021
Bayern Münih bir düzine golle turladı

İstanbul

Bavyera temsilcisi, kupanın ilk turunda 5. Lig ekiplerinden Bremer SV'ye konuk oldu.

Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri Maxim Choupo-Moting (4), Jamal Musiala (3), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso attı.

Bayern Münih, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı.


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