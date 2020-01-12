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Barcelona'da Suarez 4 ay yok

Barcelona Kulübü, sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilen Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 12.01.2020
Barcelona'da Suarez 4 ay yok

Madrid

Luis Suarez'in geçen sezondan bu yana devam eden sağ dizindeki ağrıların ağırlaşması üzerine Uruguaylı futbolcu bugün ameliyat edildi.

Barcelona Kulübü, Suarez'in iyileşme sürecinin 4 ay olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol (11 lig, 3 Şampiyonlar Ligi) attı.

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