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Barcelona'da sportif direktör Eric Abidal'in görevine son verildi

Barcelona Kulübü, futbol takımında sportif direktör olarak görev yapan Eric Abidal'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu.

Şenhan Bolelli   | 18.08.2020
Barcelona'da sportif direktör Eric Abidal'in görevine son verildi

Madrid

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Eric Abidal'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilip, Fransız futbol adamına şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. 

Abidal, 2018 temmuz ayından bu yana Barcelona'da sportif direktör olarak görev yapıyordu.

12 yıl aradan sonra sezonu kupa kazanamadan bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımına karşı 8-2'lik tarihi bir yenilgi alan Barcelona'da yönetim kurulu, dün acil olarak toplanıp, teknik direktör Quique Setien'i de görevden almıştı.

Kurumsal köklü değişiklilerin olacağını duyuran Katalan kulübünde, teknik direktörlüğe Hollandalı Ronald Koeman'ın getirilmesi bekleniyor.

Ter Stegen ameliyat edildi

Barcelona'da Alman kaleci Marc Endre Ter Stegen, sağ dizindeki sakatlıktan dolayı bugün ameliyat edildi.

Ter Stegen'in 2,5 aylık bir sürede sahalara dönmesinin öngörüldüğü bildirildi.


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