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Barcelona üç puanı tek golle aldı

La Liga'da Barcelona sahasında konuk ettiği Real Sociedad'ı Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Şenhan Bolelli   | 07.03.2020
Barcelona üç puanı tek golle aldı

Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Barcelona, sahasında Real Sociedad'ı 1-0 yendi.

Son dönemlerde iyi futboluyla öne çıkan ve Kral Kupası'nda finale kalan Real Sociedad karşısında çok zorlanan Barcelona, 81. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle galibiyeti aldı.

Puanını 58'e yükselten Barcelona, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.

La Liga'da 56 puanla ikinci sırada olan Real Madrid, yarın deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.

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