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Barcelona Ronald Koeman'ı tanıttı

İspanya'nın Barcelona Kulübüyle 2 sezonluk sözleşme imzalayan Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman, Nou Camp Stadı'nda basına tanıtıldı.

Şenhan Bolelli   | 19.08.2020
Barcelona Ronald Koeman'ı tanıttı Fotoğraf: Adria Puig/AA

Madrid

Koeman, burada yaptığı konuşmada, "Futbolun en üst düzeyinde olan Barcelona'da teknik direktörlük yapmaya hazırım." dedi.

Gerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından, gerekse de 12 yıl sonra kupasız bir sezon geçirmekten dolayı Barcelona'nın zor bir dönemde olduğunu kaydeden Koeman, "Kolay bir dönem değil. Ayrıca Barcelona çok talepkar, sürekli kupa kazanmak isteyen bir kulüp ve böyle olması içinde yeterli kalitede kadroya sahip." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik tarihi mağlubiyete de atıfta bulunan Koeman, şu ifadeleri kullandı:

"Takımın geçen günkü (Bayern Münih karşısında alınan mağlubiyet) imajını ne ben istiyorum, ne de kulüp ve futbolseverler istiyor. Barcelona, layık olduğu en üst seviyede bulunmalıdır. Değişiklikler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Takımın tekrardan kupa kazanmaya aç olduğu atmosferi yaratmak gerek. Ben, Barcelona için en fazlasını vermek isteyenlerle çalışmak istiyorum."

"Ben Hollandalıyım ve Hollandalılar topun arkasında koşmaktan değil topa sahip olmaktan hoşlanırlar." diyen Koeman, taktiğinin temelini bu felsefenin oluşturacağını vurguladı.

Diğer yandan, takımdan ayrılacağı yönünde basında iddialar ortaya atılan Lionel Messi ile ilgili, "Onunla konuşacağım ama bu futbolcu ve teknik direktör arasında özel bir konu." açıklamasını yapan Koeman, "Messi benim için farklı ve takımın kaptanı. Ancak ben basının karşısında futbolcular hakkında konuşmam." diye konuştu.

Koeman, "Messi'yi kalmaya ikna etmek için ona ne diyeceksiniz?" şeklindeki soruya, "Barcelona'da kalması için gerçekten Messi'yi ikna etmek zorunda olup olmadığımı bilmiyorum. Messi dünyanın 1 numaralı futbolcusu ve teknik direktör olarak 1 numarayı rakipte değil kendi takımımda isterim. Bir yıl daha sözleşmesi var ve Barcelona'nın futbolcusu. Onunla tabii ki konuşacağım. Takımın kaptanı olmasından dolayı da konuşacağım. Umarım daha uzun yıllar kalır." yanıtını verdi.

Bartomeu: Ronald evine hoş geldin

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, "Ronald, evine hoş geldin. Bir gün Barcelona'yı çalıştıracağını hepimiz biliyorduk. Bize inandığın için teşekkür ederim çünkü kolay bir dönem değil. Karizması, kişiliği ve güçlü karakteri olan bir teknik direktör. Üstelik Barcelona'yı da seviyor." şeklinde görüş belirtti.

Bir soru üzerine Barcelona'nın finansman sorunu yaşamadığını vurgulayan Bartomeu, "Barcelona sosyo-ekonomik açıdan sağlıklı bir durumda ve çok iyi bir ekonomiye sahip. Ancak sportif bir kriz var ve çözüm de sportif önlemler olmalı. Bu yüzden ilk önlem olarak Koeman'ı transfer ettik." görüşlerini aktardı.

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