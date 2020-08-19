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Spor, Futbol

Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor'un 2 yıllığına renklerine bağladığı Nuri Şahin, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Oktay Özden   | 19.08.2020
Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Antalya

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 2 yıllığına renklerine bağladığı Nuri Şahin, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Afyonkarahisar'da bir hafta kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı.

Antrenman öncesi, Antalyaspor Kulübünün transferini bugün duyurduğu Nuri Şahin ile kadroya dahil edildiği dün açıklanan Serdar Gürler, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski de yeni sezon öncesi takıma bugün dahil oldu.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan idman, büyük sahada 6 grup halinde yapılan aerobik temelli toplu oyunlarla tamamlandı.

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