Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi
Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
İstanbul
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Barcelona'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal kaydetti.
Finale yükselecek diğer takım, Real Madrid-Mallorca müsabakasının ardından belli olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.