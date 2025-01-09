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Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi

Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi Fotoğraf: Ismael Adnan Yaqoob/AA

İstanbul

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Barcelona'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Finale yükselecek diğer takım, Real Madrid-Mallorca müsabakasının ardından belli olacak.

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