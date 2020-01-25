Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 yenildi
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 mağlup oldu.
İstanbul
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 mağlup oldu.
Ligde 21. hafta karşılaşmasında Barcelona, Mestalla Stadı'nda Valencia'nın konuğu oldu.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin 12. dakikasında Valencia'da Maxi Gomez, penaltıdan yararlanamadı.
Ev sahibi ekip, 48. dakikada Jordi Alba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda penaltı kaçıran Maxi Gomez, 77. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-0
Haftaya averajla lider giren Barcelona, bu sonuçla 43 puanda kaldı. Valencia ise puanını 34'e çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.