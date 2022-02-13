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Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u kutladı.

Muhammed Boztepe   | 13.02.2022
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik

Ankara

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazan milli sporcularımız Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u yürekten kutluyorum. Cimnastik branşında elde ettiğimiz başarılara bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşatan milli sporcularımıza başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

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