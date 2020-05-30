Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi gerçekleşiyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avusturya'da Formula 1'e onay geldi

Avusturya Sağlık Bakanlığı, 5 ve 12 Temmuz'da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarına onay verdi.

Berad Büyük   | 30.05.2020
Avusturya'da Formula 1'e onay geldi

İstanbul

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sıkı hijyen kuralları uygulanarak ve düzenli testler yapılarak organizasyonun düzenleneceği duyuruldu.

Spielberg kentindeki Red Bull Pisti'nde yapılması planlanan Avusturya Grand Prix'si 2020 sezonunun ilk yarışı olacak.

Seyircisiz düzenlenmesi planlanan yarışlar 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde 2 defa koşulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelenmiş veya iptal edilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bini aştı
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,7 milyonu geçti
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 771'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı

Benzer haberler

Avusturya'da Formula 1'e onay geldi

Avusturya'da Formula 1'e onay geldi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,7 milyonu geçti

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 215 arttı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 215 arttı
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 525'e yükseldi

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 525'e yükseldi