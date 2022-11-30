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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Avustralya son 16 turuna yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Emre Doğan   | 30.11.2022
Avustralya son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Doha

Grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Avustralya, 5'i üst üste olmak üzere 6. kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda 2006 Almanya'nın ardından adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi.

"Kangurular" son 16 turunda C Grubu'nu lider bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.

Üç maç sonunda 1 puan alabilen dördüncü ve son sıradaki Danimarka ise turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde topa daha fazla sahip olan Danimarka, 11. dakikada gole yaklaştı. Andersen'in kendi yarı sahasından uzun pasında Braithwaite, tek pasla topu Jensen'e aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jensen'in sert şutunda, kaleci Ryan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Avustralya, 60. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta McGree'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve rakip ceza sahasına giren Leckie, 2 oyuncunun markajına rağmen sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Kalan dakikalarda Danimarka'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Avustralya karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 41 bin 232 taraftarın takip ettiği açıklandı.

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