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Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi 3 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı açıklandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 23.01.2021
Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Ankara

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin sağlık departmanından yapılan açıklamada, Melbourne kentinde sıkı denetimli karantinaya alınan 3 kişinin içinde oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Söz konusu kişilerde, İngiltere'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılık seviyesi artan yeni tip koronavirüs çeşidinin tespit edildiği de vurgulandı.

Melbourne kentinde 8 Şubat'ta başlayacak organizasyon öncesi, yaklaşık bin 200 oyuncu, takımlar ve organizasyon yetkilisi otellerde zorunlu karantina altında tutuluyor.






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