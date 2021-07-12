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Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonu İtalya Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla birlikte başkent Roma'ya geldi.

Barış Seçkin   | 12.07.2021
Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EUR0 2020 finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde 53 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan İtalya Milli Takımı, kupayla beraber evine döndü.

Karşılaşmanın ardından Londra'dan Alitalia havayollarının özel seferiyle sabah erken saatlerde Roma'ya gelen "Gök-mavililer", başkentteki Parco dei Principi oteline geçti.

İtalya Milli Takım Kaptanı Giorgio Chiellini'nin, elinde kupa ve kafasında kral tacıyla otobüsten otele geçerken taraftarların tezahüratına eşlik ettiği görüldü.

Gök-mavilileri, otel girişinde 100'ü aşkın taraftar karşıladı. Taraftarlar, oyunculardan takım kaptanı Giorgio Chiellini ile Leonardo Bonucci’ye ve ayrıca Teknik Direktör Roberto Mancini'ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Otellerinde dinlenmeye çekilen İtalya Milli Takımı oyuncularının, bu akşam saatlerinde önce İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ardından da İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından ayrı ayrı kabul edilmesi bekleniyor.

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