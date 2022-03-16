Dolar
14.73
Euro
16.16
Altın
1,918.37
ETH/USDT
2,615.70
BTC/USDT
39,308.00
BIST 100
2,079.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Atletico Madrid ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.03.2022
Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş karşılaşması oynandı.

İngiltere'nin Manchester United takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.

Atletico Madrid, Lodi'nin 41. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak tur biletini aldı.

Diğer maçta ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.

Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Benzer haberler

Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

CAS'tan Rusya'nın UEFA kararına karşı yaptığı itiraza ret

GZT Giresunspor'a transfer yasağı geldi

GZT Giresunspor'a transfer yasağı geldi
Derbinin kazananı Galatasaray

Derbinin kazananı Galatasaray
Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde

Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde