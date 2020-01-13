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Aston Villa kaleci Reina'yı kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, kaleci Pepe Reina'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yunus Kaymaz   | 13.01.2020
Aston Villa kaleci Reina'yı kiraladı

İstanbul

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Milan takımında forma giyen 37 yaşındaki deneyimli kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi. 

2005-2013 yıllarında Liverpool'un kalesini koruyan Reina, 2010 Dünya Kupası'nda da İspanya ile şampiyonluk yaşamıştı.

Ligde dün Manchester City'ye 6-1 mağlup olan Aston Villa, 21 puanla 18. sırada yer alıyor.


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