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Ashleigh Barty Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı

Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, kadınların 1 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nda çıktığı 2. tur maçını, sakatlığı yüzünden tamamlayamadı.

Hüseyin Burak Demirer   | 03.06.2021
Ashleigh Barty Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Ankara

Başkent Paris'te düzenlenen Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'ndaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, 2019 şampiyonu Ashleigh Barty ile dünya sıralamasının 45. basamağındaki Magda Linette karşılaştı.

Sol uyluğundaki sargı bezi dikkati çeken Barty, hareket etmekte zorlandığı ilk seti 6-1 kaybetti. İkinci sette skor 2-2'yken tıbbi mola alan 25 yaşındaki tenisçi, devamında karşılaşmadan çekilme kararı aldı. Böylece Linette 3. tura yükseldi.

Psikolojik sebeplerle turnuvadan çekilen 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka'dan sonra kadınların 1 numarası Barty de 2021 Roland Garros'ya 2. turda veda etti.

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