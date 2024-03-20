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Arsenal, Tomiyasu'nun sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Japon sağ beki Takehiro Tomiyasu ile sözleşme yeniledi.

Abdulkadir Karakaya  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Arsenal, Tomiyasu'nun sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Arsenal'ın 2021'de Bologna'dan transfer ettiği Tomiyasu, Londra ekibinde bu sezon 20 maçta forma giydi ve bir gol attı.

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