Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 yenildi
Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.
Manchester
İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.
Londra ekibi Arsenal, American Express Community Stadı'nda Brighton'a konuk oldu.
Arsenal, maçın 68. dakikasında Nicolas Pepe'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 75. dakikada Lewis Dunk'un golüyle eşitliği sağladı. Brighton, Neal Meupay'ın 90+4. dakikada kaydettiği golle müsabakayı 2-1 kazanmayı başardı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedekler arasında bulunduğu müsabakada süre almadı.
Bu sonuçla Arsenal 40 puanda kalırken, Brighton puanını 32'ye yükseltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.