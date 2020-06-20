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Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 yenildi

Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

Bilal Acar   | 20.06.2020
Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 yenildi

Manchester

İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

Londra ekibi Arsenal, American Express Community Stadı'nda Brighton'a konuk oldu.

Arsenal, maçın 68. dakikasında Nicolas Pepe'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 75. dakikada Lewis Dunk'un golüyle eşitliği sağladı. Brighton, Neal Meupay'ın 90+4. dakikada kaydettiği golle müsabakayı 2-1 kazanmayı başardı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedekler arasında bulunduğu müsabakada süre almadı.

Bu sonuçla Arsenal 40 puanda kalırken, Brighton puanını 32'ye yükseltti.

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